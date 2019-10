Gedenksteen voor leerkracht die in het verzet zat JCV

14 oktober 2019

17u01 0 Brussel Voor het Lycée Emile Jacqmain is maandag een gedenksteen ingehuldigd voor Paule Mevisse, die Duits gaf aan het instituut. Zij werd in 1943 opgepakt en ter dood veroordeeld, maar kon de Duitsers ontlopen.

De gedenksteen werd maandag ingehuldigd in aanwezigheid van de familie van mevrouw Mevisse. Het initiatief kwam van de school en de ‘Association pour la Mémoire de la Shoah’, die de herdenking aan de Holocaust wil onderhouden.

De nieuwe steen komt er naast die van Mevrouw Level-Sulzberger, ook leerkracht aan de school, maar zij werd er weggestuurd omdat ze joods was.

Mevrouw Paule Mevisse gaf Duits aan het Lyceum en werd in 1943 opgepakt omdat ze actief was in het verzet. Ze werd gedeporteerd, maar kon zich in Duitsland verschuilen door haar kennis van de taal. In september 1945 keerde ze terug naar Brussel gaf ze opnieuw les aan het lyceum.