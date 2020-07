Gedaan met doodlopende fietspaden op gewestgrens: Brussel en Vlaanderen gaan samenwerken JCV

10 juli 2020

11u24 0 Brussel Het Brussels en het Vlaams Gewest hebben een kaderovereenkomst waardoor ze beter kunnen samenwerken aan fietspaden die de grens van de twee gewesten overschrijden. Beide gewesten zouden daarmee werken mogen uitvoeren op elkaars grondgebied en zo voorkomen dat fietspaden doodlopen aan de grens.

Zowel Brussel als Vlaanderen werkt aan de uitbreiding van het netwerk van fietssnelwegen. Om die werken tot een goed einde te brengen is het noodzakelijk dat er goed samengewerkt wordt. In het verleden gebeurde het al dat een Brussels of Vlaams fietspad doodliep aan de gewestgrens.

De beide mobiliteitsministers Elke Van den Brandt (Groen) en Lydia Peeters (Open VLD) hebben nu een kaderovereenkomst gesloten die dat probleem uit de wereld moet helpen. Die moet mogelijk maken dat beide overheden ook werken kunnen uitvoeren op elkaars grondgebied. Dat moet de continuïteit van de werken en de fietspaden zelf garanderen. Het eerste project dat meteen wordt uitgevoerd, is de link aan de E40, ter hoogte van de Cora. Het gaat om fietssnelweg F203, die via de coronafietspaden tot op de Wetstraat zou leiden.

Inhaalbeweging

Voor het Brussels Gewest is de overeenkomsten een van de zaken die een inhaalbeweging mogelijk moet maken bij de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. “De mobiliteitsuitdagingen in en rond Brussel moeten we samen aanpakken”, zegt Brussels Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). “Met minister Peeters kwamen we al tot oplossingen voor Brabantnet, voor de maximumsnelheid op de Brusselse Ring, en nu ook voor de versnelde aanleg van fietssnelwegen. Zo kunnen we de modal shift in en rond Brussel echt realiseren. Dat resulteert in minder files, hogere luchtkwaliteit en een goede verbinding tussen Brussel en Vlaanderen.”

Het is niet de eerste keer dat Vlaanderen en Brussel samenwerken aan een fietspad. Eerder financierde het Brussels Gewest de gemeente Asse voor het doortrekken van de fietssnelweg langs L60 tot aan de Bosstraat of vernieuwde Brussel Mobiliteit het Kanaalfietspad, dat over een paar honderd meer aan de verkeerde kant van de weg lag, ook op Vlaams grondgebied. Eens de werken voorbij waren, vergoedde Vlaanderen het Brussels Gewest dan voor zijn deel van de kosten.