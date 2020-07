Gebouw van voormalige stoffenwinkel Maison Hayoit wordt beschermd JCV

02 juli 2020

16u16 0 Brussel De bekende voormalige textielwinkel ‘Maison Hayoit’ op de Leuvensesteenweg wordt als monument beschermd door het Brussels Gewest. Dat laat Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Pascal Smet (one.brussels) weten.

De winkel, met gevel in art-decostijl, staat al sinds 2016 leeg. Omdat het gebouw een unieke stijl heeft, besliste de Brusselse regering nu om het te beschermen. “Brussel heeft het potentieel om een toparchitectuurstad te worden. Daarom werken we aan een levendige moderne architectuurscène én gaan we heel actief ons omvangrijk erfgoed beschermen en opwaarderen. Het karaktervolle ‘Maison Hayoit’ mocht niet ontbreken in die lijst,” zegt Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Pascal Smet (one.brussels).

De winkel opende in 1898 de deuren met Michel Hayoit aan het roer. De winkel groeide en werd in de jaren ’20 Hofleverancier. In 1927 werd het gebouw op de Levensesteenweg ontworpen door de architecten Fernand Symons en Guillaume Veldeman, in opdracht van Michel Hayoit. Dit prestigieuze gebouw werd de hoofdzetel van het familiale textielbedrijf. De gevel van het gebouw, de winkelruimte op het gelijkvloers en de winkelruimte op de eerste verdieping worden nu beschermd door het Brussels Gewest.

Momenteel staat het gebouw leeg, maar elke toekomstige invulling moet rekening houden met de status van het gebouw.