Gebouw op instorten in Sint-Joost-ten-Node: zestien mensen geëvacueerd SPS

07 juni 2019

16u12

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse brandweer heeft in Sint-Joost-ten-Node omstreeks 12.50 uur zestien personen geëvacueerd uit een gebouw dat op instorten staat en uit het aanpalende gebouw. Er waren verschillende scheuren in de muren van het gebouw.

Er stonden al steigers rond het drie verdiepingen hoge gebouw in de Linnéstraat. Sinds maart zou het probleem met de stabiliteit van het huis al aanslepen. "De eigenaar werd gevraagd om het nodige te doen, maar blijkbaar werd het probleem onvoldoende aangepakt. Een privéfirma zal het gebouw komen stutten", vertelt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De zestien personen worden door de gemeente Sint-Joost-ten-Node voorzien van een ander onderdak om te verblijven zolang hun huis niet bewoonbaar is. Het huis met de scheuren in wordt hoogstwaarschijnlijk onbewoonbaar verklaard. De situatie rondom het huis blijft gevaarlijk en dus heeft de politie een perimeter ingesteld. Het kruispunt van de Linnéstraat en de Rivierstraat is afgesloten voor het verkeer.