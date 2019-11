Gebouw onbewoonbaar na brand in Brussel JCV

08 november 2019

12u14 0 Brussel In de Huidevettersstraat in Brussel heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een zolderappartement. Dat laat de Brusselse brandweer weten. Niemand raakte gewond, maar het gebouw is wel onbewoonbaar.

Het vuur brak kort na middernacht uit op de zolderverdieping van het drie verdiepingen tellende gebouw. Bij de aankomst van de brandweer hadden alle bewoners het pand al verlaten.

De brandweer had het vuur snel onder controle maar moest nadien wel de houten vloer uitbreken om te vermijden dat de brand nog zou opflakkeren. Het gebouw liep waterschade op en de nutsvoorzieningen zijn afgesloten. Voorlopig is het pand dan ook onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.