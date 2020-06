GC Op-Weule zorgt voor concerten aan woonzorgcentra JCV

11 juni 2020

13u53 0 Brussel Gemeenschapscentrum Op-Weule in Sint-Lambrechts-Woluwe zorgt vrijdag voor muzikaal vertier aan de woonzorgcentra in de gemeente. Die ‘Balkonconcerten’ moeten de bewoners een hart onder de riem steken.

Op-Weule organiseerde al eens een openluchtconcert met acoordeon in de eigen Sint-Lambertusstraat en dat werd gesmaakt. Daarom zullen er vrijdag aan de woonzorgcentra verschillende ‘Balkonconcerten’ worden gespeeld. “Dit doen we in de tuin of op het terras en iedereen luistert binnen vanuit het raam of op veilige afstand”, klinkt het. “Een hart onder de riem voor de bewoners en het personeel tijdens deze moeilijke periode. Voor deze mensen zal de toestand immers nog een hele tijd precair blijven.”