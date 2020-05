GC De Maalbeek organiseert dakconcert voor omwonenden en livestream JCV

05 mei 2020

10u17 0 Brussel Goed nieuws voor de omwonenden en de fans van GC De Maalbeek in Etterbeek. Het gemeenschapscentrum organiseert woensdag een dakconcert dat ook te volgen is via livestream.

Het concert gaat woensdagmiddag om 14 uur door op het dak van de sportzaal. Wie in het blok rond het gemeenschapscentrum in de Hoornstraat woont, kan dus zijn of haar raam opendoen en live mee volgen. artiesten Lennaert Maes en Andries Boone zorgen voor muziek en dans. Zij brengen een mix van bekende en minder bekende liedjes voor jong en oud. Wie niet in de buurt woont, hoeft niet te treuren. Het concert is ook live te volgen via de facebookpagina van GC De Maalbeek.