Gauwdieven sturen kat naar proces: tot 30 maanden gevorderd WHW

01 oktober 2019

20u08 0 Brussel Een beruchte bende gauwdieven riskeert gevangenisstraffen van 10 tot 30 maanden. De bende zou tussen februari 2018 en februari 2019 de treinstations en de omgeving van verschillende hotels in Brussel onveilig gemaakt hebben. Geen van de vijf beklaagden kwam dinsdag opdagen voor het proces.

Het vijftal hing meestal rond in de Brusselse treinstations of aan toeristenhotels in het centrum en ging er daar steevast vandoor met reistassen of rugzakken van toeristen of treinreizigers. Zo stapten ze in april 2018 in Brussel Noord met z’n drieën op een trein, waar elk van hen een rugzak vastgreep om vervolgens in allerijl de trein opnieuw te verlaten alvorens die zijn deuren sloot. Een drietal dagen later stal één van hen in het Ibis-hotel een rugzak van een toerist, waarin een iPad stak. Die iPad kon door de politie getraceerd worden tot in een café, waar de agenten de verdachte aantroffen. Die bleek ook nog in het bezit van de identiteitsdocumenten en een geldsom die aan het slachtoffer toebehoorden. Bij zowat alle feiten waarvoor het vijftal terechtstond, waren ze ook gefilmd door bewakingscamera’s. “De politie kon hen op basis daarvan identificeren, aangezien de vijf door de politiediensten, maar al te goed gekend stonden”, aldus het parket, dat celstraffen van 10 tot 30 maanden vorderde tegen de verdachten. Uitspraak op 5 november.