Gauwdieven slaan hun slag in Brusselse stations: tot 20 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

26 mei 2020

15u55 0 Brussel Twee gauwdieven die actief waren in Brussel riskeren celstraffen van 18 en 20 maanden. De twee hadden zowel in treinstations als in een hotel toeristen en reizigers beroofd.

De twee mannen waren tussen eind januari en begin maart herhaaldelijk opgemerkt bij diefstallen. Zo had één van hen op 30 januari een diefstal gepleegd in de lobby van een hotel en zouden ze allebei op 3 februari geprobeerd hebben een vrouw te beroven van haar portefeuille, in het Brusselse Zuidstation. Op 17 en 19 februari doken ze op in het Noordstation, waar ze telkens rugzakken stalen uit treinen die op het punt stonden te vertrekken naar Brussels Airport, en op 6 maart gingen ze in het Zuidstation aan de haal met de bagage van een Myanmarese toeriste.

Een dag later zagen agenten het tweetal opnieuw ronddolen in het Zuidstation en sloegen hen in de boeien. De twee mannen werden onder aanhoudingsbevel geplaatst maar omwille van de coronacrisis werden ze na enkele weken al onder elektronisch toezicht geplaatst. “Het gaat hier om professionele gauwdieven die een strenge straf verdienen”, aldus het parket.

Volgens beide mannen waren ze vanuit Spanje en Frankrijk naar Brussel gekomen in de hoop werkte vinden en waren ze in geldnood geraakt toen dat niet lukte. Hun advocaten vroegen om hen te veroordelen te gevangenisstraffen met gedeeltelijk uitstel. Het vonnis valt op 16 juni.