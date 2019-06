Gaslek nadat bestelwagen cabine ramt JCV

07 juni 2019

15u07 0 Brussel Bij een ongeval in de Egide Van Ophemstraat in Ukkel heeft een bestelwagen in de nacht van donderdag op vrijdag een gasdistributiekast geraakt. Daardoor ontstond er een gaslek, die door netbeheerder Sibelga gedicht moest worden. Dat bevestigt de Brusselse brandweer.

Het ongeval gebeurde vrijdagmorgen om 3.30 uur. Een bestuurder raakte in de wagen de controle over het stuur kwijt en kwam tegen enkele paaltjes terecht. Hij ramde ook een drukreductiecabine van het gasnet. Daar komt een hoofdleiding binnen en wordt het gas verder verdeeld naar de woningen.

Door het ongeval ontstond er een gaslek. Netbeheerder Sibelga kwam ter plaatse om dat te dichten. De gasbevoorrading in de wijk kwam niet in het gedrang en werd overgenomen door een andere cabine in de buurt.

De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond bij het ongeval.