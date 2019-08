Gasfles brandt in kelder Brussels rusthuis JCV

23 augustus 2019

15u03 0 Brussel In een rusthuis in de Ducpétiauxlaan in Sint-Gillis is vrijdagmiddag een gasfles in brand geschoten. Enkele bewoners moesten hun kamer verlaten, maar er vielen geen gewonden.

De brand ontstond aan een acetyleenfles die gebruikt werd bij laswerken aan de verwarmingsketels in de kelder van het gebouw. Door de brand was er rook en werden enkele bewoners uit hun kamers gehaald en opgevangen, elders in het rusthuis.

De brandweer slaagde er snel in om het vuur te doven. De gasfles werd daarop naar buiten gebracht waar ze in een container gecontroleerd kon leeglopen.