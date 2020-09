Garagist blijft in cel na neersteken collega met schaar Wouter Hertogs

30 september 2020

18u57 0 Brussel De Brusselse raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van de garagist die vorige week een collega om het leven zou hebben gebracht bij een steekpartij in een carrosserie in Ukkel. De man blijft nog minstens een maand in de cel.

Vorige week donderdag werd het slachtoffer verschillende keren met een schaar in de borststeek gestoken in een garage langs de Sint-Jobsesteenweg in Ukkel. De man overleed ter plekke en kort na de feiten kon de politie een collega van de man oppakken. De verdachte zou de feiten hebben toegegeven, maar wat de precieze aanleiding van de dodelijke steekpartij was, is nog niet duidelijk.

De man verscheen woensdagochtend voor de Brusselse raadkamer, die besliste om het aanhoudingsmandaat te bevestigen. De verdachte blijft daardoor nog minstens een maand in de cel, al kan hij wel nog beroep aantekenen bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling.