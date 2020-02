Gamingruimte voor Virtual Reality opent in de Anspachgalerij JCV

13 februari 2020

19u17 0 Brussel Na Antwerpen, Hasselt, Gent en Kortrijk krijgt nu ook Brussel een vestiging van The Park. In die Virtual Reality-ruimte kan je met vrienden verschillende spellen spelen in een ‘Free Roam’-formule, zonder bijhorende draden of beperkingen.

The Park komt uit de koker van Telenet en 9.5 Magnitude Ventures en wil mensen “nieuwe interactieve ervaringen op entertainmentgebied” bieden. Dat komt erop neer dat je verbonden wordt met een VR-bril en bijbehorende rugzak. Je kan dan volledig vrij en draadloos bewegen binnen een ruimte van 1.000 vierkante meter.

De Brusselse vestiging werd donderdag feestelijk ingehuldigd in de Anspachgalerij. “Virtual reality vertoont een sterke groei en is de toekomst van immersive entertainment, dat interactiviteit en de kracht van technologie combineert.”, zegt John Porter, CEO van Telenet. “De mogelijkheden zijn enorm en wij geloven vast in het innovatiepotentieel van deze technologie. Het was voor ons een must om in Brussel aanwezig te zijn en we hebben de tijd genomen om de ideale plek te vinden.”

In Brussel kan je kiezen tussen twee spellen. In The Hallow moeten deelnemers met een kruisboog tegen Middeleeuwse wezend vechten, terwijl Nano Clash een team van mensen en robots tegenover elkaar zet. Goedkoop is zo’n spelletje niet. Je moet op voorhand reserveren en prijzen beginnen vanaf 22,99 euro per persoon voor 60 minuten.

Op 17 februari gaat The Park officieel open voor het publiek. Het is alle dagen open van van 10 tot 22 uur. Iedereen van 12 jaar oud is welkom.