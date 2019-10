Gaia onthult reusachtig varken aan Schumanplein SZM

08 oktober 2019

14u11 0 Brussel Een reusachtig varken zag dinsdagochtend het licht op het Schumanplein. Het sculptuur is gezet door het Europese burgerinitiatief ‘Stop de Kooien’ van Gaia en staat op slechts enkele meters van de Europese Commissie. Hiermee wil de dierenrechtenorganisatie de overheden aanzetten om iets te doen tegen het leed van de dieren in kooien.

In Europa leven 300 miljoen dieren in kooisystemen en die willen de 170 organisaties die zich achter het Europese burgerinitiatief scharen definitief zien verdwijnen. ‘Stop de Kooien’ verzamelde 1,5 miljoen handtekeningen het afgelopen jaar voor een verbod op het gebruik van kooisystemen in de Europese veehouderij. De Europese Commissie kan hierover nieuwe regels uitvaardigen en dus plaatsten de dierenrechtenorganisaties de varkenssculptuur strategisch in het zicht van het Berlaymontgebouw. De aanhangers van ‘Stop de Kooien’ hopen dat de nieuwe Europese Commissie wel zal luisteren en het initiatief serieus neemt.

“We moesten één miljoen handtekeningen verzamelen om officieel erkend te worden door de Commissie. De verplichte procedure is nu dat zij zich nu over de kwestie moeten buigen. We hopen dat dit een serieuze duw in de rug zal zijn om een einde te maken aan dit verschrikkelijke leven in kooien”, vertelt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

De sculptuur van het varken werd ontworpen door de Nederlandse kunstenares Jantien Mook en kreeg de naam “Ode aan het varken”. Vooraleer het in Brussel neerstreek, doorkruiste het al twaalf Nederlandse steden om aandacht te vragen voor de campagne.