GAIA daagt co-voorzitter Ecolo voor rechter WHW

23 mei 2019

18u57 0 Brussel Dierenrechtenorganisatie GAIA wil Zakia Khattabi, de co-voorzitter van Ecolo, voor de rechter dagen wegens laster, omdat Khattabi donderdag in een interview met L’Echo verklaard heeft dat GAIA “opgeroepen heeft te stemmen voor Vlaams Belang”.

“We zijn verbijsterd”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. “GAIA heeft nooit opgeroepen voor het Vlaams Belang te stemmen. We hebben met die partij of met extreem rechts geen enkele connectie. Xenofobie zit eenvoudigweg niet in het DNA van GAIA. We kunnen dan ook niet aanvaarden dat Ecolo ons imago bezoedelt met smadelijke en beledigende verklaringen.”

Onverdoofd slachten

Khattabi verwijst naar een facebookpost van GAIA in oktober 2018, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarin toont GAIA welke partijen voor en welke tegen een verbod op onverdoofd slachten zijn. Vlaams Belang staat in het rijtje van partijen die een verbod willen, een rijtje dat de goedkeuring krijgt van GAIA. Khattabi reageerde destijds al met een Facebookbericht. “Ik stel vast dat GAIA oproept om voor Vlaams Belang te stemmen, eerder dan voor democratische partijen.” Nadien legt ze uit waarom haar partij tegen een dergelijk verbod op onverdoofd slachten is. Ook nu houdt Khattabi voet bij stuk, zo zegt ze aan Le Soir. “Ik blijf verbijsterd dat GAIA het Vlaams Belang gelijkstelt met democratische partijen.”