Fusieplannen Groot Universitair Brussels Ziekenhuis kritisch onthaald: “Hier worden te veel risico’s genomen met geld van de belastingbetaler” JMBB

08 juli 2020

16u22 0 Brussel De Brusselse gemeenteraad keurde maandag de plannen voor de oprichting van een Groot Universitair Ziekenhuis goed. Die oprichting is het gevolg van een fusie waaronder ook het Franstalige ULB-ziekenhuis valt. Niet iedereen staat te springen voor die toevoeging: “Dit is totaal onverantwoordelijk.”

Het Groot Universitair Ziekenhuis is de overkoepelende naam voor het Bordet-, Erasmus- en Koningin Fabiolaziekenhuis, die elk eigendom zijn van de stad, en ook het Franstalige ULB-ziekenhuis. Die fusie stond al een tijdje in de steigers in het kader van beslissingen van de federale overheid om ziekenhuizen te groeperen met het oog op efficiëntie samenwerking. De openbare ziekenhuizen Sint-Pieters en Brugman blijven aan de zijlijn staan en duiken dus niet mee in het fusiebad.

Ik ken geen enkel bedrijf dat een ander bedrijf overneemt zonder de boekhouding te kennen. Het amateurisme en het gebrek aan verantwoordelijkheid storen mij. Men neemt veel te veel risico’s met het geld van de belastingbetaler Gemeenteraadslid Els Ampe (Opn Vld)

Er heerst echter heel wat onduidelijkheid over hoe het nu concreet verder moet met de fusie. Gemeenteraadsleden Bianca Debaets (CD&V) en Els Ampe (Open Vld) zitten met heel wat vragen. Debaets: “De stad stort zich in een financieel avontuur en het is onduidelijk hoeveel de belastingbetaler zal mogen bijdragen. Er circuleren bedragen van een half miljard: het ULB-ziekenhuis kampt namelijk met schulden. Normaal weet je vooraf wat zo'n overname kost, maar dat is dus niet het geval. Dit is een blanco cheque.” Ampe gaat verder: “Ik ken geen enkel bedrijf dat een ander bedrijf overneemt zonder de boekhouding te kennen. Het amateurisme en het gebrek aan verantwoordelijkheid storen mij. Men neemt veel te veel risico’s met het geld van de belastingbetaler.”

Tweetaligheid

Naast het financiële luik blijft ook de taalkwestie een prangend probleem. “We weten allemaal dat de tweetaligheid in de Brusselse ziekenhuizen te wensen overlaat. Vaak kun je er als Nederlandstalige niet in het Nederlands geholpen worden terwijl het net essentieel is om je in een ziekenhuiscontext in je eigen taal te kunnen uitdrukken,” vertelt Debaets. Bij het Franstalige Erasmusziekenhuis wil men nog niet reageren, omdat de samenstelling van de afzonderlijke medische raden van bestuur van het Groot Universitair Ziekenhuis nog niet vastligt.

Ampe wijst voorts op de actuele gezondheidssituatie: “Het zorgpersoneel vraagt extra handen maar het gemeentebestuur had blijkbaar enkel oog voor een nieuwe coördinator en de overname van een ziekenhuis waarvan ze het financieel plan niet kent. Postjespolitiek, dus.”

Burgemeester Close (PS) wil niet vooruitlopen op de zaken en verwijst voorlopig naar het debat dat maandagavond tijdens de gemeenteraad plaatsvond.