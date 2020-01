Exclusief voor abonnees Froze, van Gent naar Brussel en weer terug: “Dingen waar je van wegloopt, ga je later missen” JCV

25 januari 2020

07u00 0 Brussel Deze week brengt de Gentse rapper Froze de tweede van een reeks van vier singles uit. Met ‘De ballade van Suzanne’ koos hij voor een herwerking van de gelijknamige klassieker van VOF De Kunst. Een belangrijke stap voor de geboren Gentenaar, die zijn thuisstad bijna vijf jaar geleden inwisselde voor de grootstad. “Brussel heeft een rauw kantje dat Gent tegenwoordig mist.”

Al bijna vijf jaar woont Froze, bij de burgerlijke stand bekend als Fritz Tavernier, in Brussel. In een zijstraat van de Generaal Jacqueslaan in Elsene betrekt hij een appartement, net naast een van de drukste punten van de metropool. Een spreekwoordelijke wereld verwijderd van het Gent waar hij opgroeide. “Overdag kan je vooraan geen raam open zetten door de drukte, maar gelukkig heb ik een binnenkoer. Dat is een oase van rust.”

