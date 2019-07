Frisse plons in een Brusselse vijver? Hier kan het binnenkort SZM

01 juli 2019

16u28 0 Brussel Goed nieuws voor alle waterratten: Expedition Swim (een onderzoeksprogramma over de toekomst van het openluchtzwemmen in de bestaande wateren van Brussel, red.) organiseert drie testweekends waarin gezwommen kan worden in openluchtvijvers in en rond de hoofdstad. Doen mee aan de actie: de Neerpedevijver in Anderlecht, de vijver van de Koninklijke Visserij in Watermaal-Bosvoorde en de vijver van het Ter Kamerenbos. Inschrijven kan vanaf vandaag.

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) kondigde in februari aan dat vijf vijvers deze zomer een testweekend zouden krijgen waarin zwemmen mogelijk zal zijn. Dat zijn er uiteindelijk drie geworden. De Neerpedevijver in Anderlecht op 19 en 20 juli, de vijver van het Ter Kamerenbos op 27 en 28 juli en de vijver van de Koninklijke Visserij in Watermaal-Bosvoorde op 3 en 4 augustus worden tijdelijk wettelijk toegestane zwemvijvers.

Zo test Expedition Swim of zwemmen in de vijvers van Brussel in de toekomst mogelijk wordt. In de vijvers zal een afgebakende zone zijn van 25 op 25 meter waarin je kan zwemmen. Daarvoor moet je je eerst gratis inschrijven op expeditionswim.be. Bovendien is het zwemmen georganiseerd in tijdvensters van 30 minuten.

Voor de testweekends starten, zal de waterkwaliteit van de drie vijvers regelmatig worden gecontroleerd door Leefmilieu Brussel. Zwemmen zal alleen worden toegestaan wanneer de kwaliteit van het water voldoet aan de officiële normen.