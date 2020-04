Frietketel vat vuur: man ernstig verbrand Wouter Hertogs

05 april 2020

20u10 0 Brussel In Sint-Agatha-Berchem is zondagmiddag een man ernstig verbrand geraakt bij een uitslaande keukenbrand. Oorzaak van de brand was een oververhitte frietketel. “Het slachtoffer had die brandende frietketel naar buiten gebracht, iets wat je nooit mag doen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Omstreeks 13u30 was de frietketel van een bewoner van een woning in de Groot-Bijgaardenstraat oververhit geraakt. Vervolgens had hij vuur gevat. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit de woning. De brandweer had het vuur vervolgens snel onder controle maar de keuken van de woning liep wel ernstige schade op. De woning is wel nog steeds bewoonbaar.

De bewoner was op het moment van de brand alleen thuis en werd met ernstige brandwonden en een rookvergiftiging overgebracht naar het ziekenhuis. “De man had de brandende frietketel zelf naar buiten gebracht, iets wat je nooit mag doen in een dergelijke situatie”, zegt de brandweerwoordvoerder. “Ook water gieten op een brandende frietketel, is uit den boze. Wel kan je proberen de stekker eruit te trekken en de toevoer van zuurstof af te snijden door het deksel op de ketel te zetten, of er een natte dweil op te leggen.”