Fresco ingehuldigd als eerbetoon aan zorgpersoneel JCV

06 juli 2020

15u30 0 Brussel Op een muur van het oude OCMW-gebouw in Elsene is maandag een fresco ingehuldigd dat hulde brengt aan het zorgpersoneel. De muur staat recht tegenover het Ziekenhuis van Etterbeek-Elsene.

Het collectief Cosmotion en de tekenares Amandine Lesay staken meer dan 100 uren werk in het fresco. Dat is bedoeld als een bedanking en een eerbetoon aan het zorgpersoneel voor hun werk tijdens de coronacrisis.

Het fresco werd maandag ingehuldigd in aanwezigheid van heel wat personeel van het nabijgelegen ziekenhuis. Het Ziekenhuis van Etterbeek-Elsene werd zwaar getroffen en drie personeelsleden overleden. Zij kregen ook delen van het lint dat werd gebruikt voor de inhuldiging. “Als gemeente is dit een manier om dank u te zeggen, in naam van onze bewoners”, zei Elsens burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo). “Niet een keer, maar iedere keer als je hier voorbij loopt.”