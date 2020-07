Franstalige jeugdrechters hervatten werk na komst nieuw personeel Wouter Hertogs

16 juli 2020

12u44 0 Brussel De Franstalige jeugdrechters in Brussel hebben hun staking stopgezet. Maar dan twee weken lang weigerden ze zaken met opgepakte minderjarigen te behandelen. Door de komst van extra personeel werd de eis van de rechters ingewilligd.

De jeugdrechters hadden 23 juni een stakingsaanzegging ingediend om het tekort aan personeel aan te klagen. Er zou vooral een tekort zijn aan griffiers en gerechtspersoneel. Vanaf 29 juni hebben de rechters geen minderjarige delinquenten meer ontvangen. Woensdag werden echter enkele nieuwe personeelsleden voorgesteld voor de Brusselse jeugdrechtbank. De werknemers moeten wel nog opgeleid worden en zullen pas over enkele maanden aan het werk kunnen, maar dat was voldoende voor de 14 jeugdrechters om de actie stop te zetten. “Wij maken 15 juli een einde aan onze actie en zullen daarom opnieuw gedetineerden ontvangen die verdacht worden van misdrijven, evenals de minderjarigen in gevaar die wij moeten beschermen”, klonk het. Federaal minister van Justitie Koen Geens had eind juni het probleem van een personeelstekort in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel erkend en had beloofd extra personeelsleden te zullen aanwerven.