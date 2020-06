Franstalige gemeenteschool Schaarbeek sluit deuren wegens COVID-19-gevallen mvdb Bron: Belga



23u30 0 Brussel De Franstalige gemeenteschool n°6 in Schaarbeek heeft haar deuren gesloten, evenals de aanpalende crèche Les Amis de Mimi, omdat een leerling positief getest heeft op COVID-19 en drie andere kinderen van hetzelfde gezin vermoedelijk drager zijn van het virus. Dat heeft de Brusselse gemeente aan het eind van de middag laten weten.

Een arts bracht de directie van de school ervan op de hoogte dat een kind dat bij hem op consultatie kwam, positief getest had op COVID-19 en dat drie andere kinderen uit het gezin, die eveneens op n°6 schoollopen, vermoedelijk ook drager van het virus waren. Voor deze drie kinderen zijn tests aangevraagd. De moeder van het gezin testte positief op het virus. Het kind met COVID-19 heeft geen symptomen die een ziekenhuisopname vergen. Hij zit thuis in quarantaine.

De gemeente besliste de "bubbels" waartoe de vier kinderen behoorden, te sluiten. Omdat er daarna geruchten opdoken over andere kinderen die mogelijk COVID-19 hadden, "hebben we uit voorzorg alle bubbels van deze school tot en met vrijdag gesloten om geen enkel risico te nemen", zei Michel De Herde, schepen van Onderwijs. "We zijn liever te voorzichtig dan onvoorzichtig", aldus de schepen, die eraan toevoegde dat de toestand elke dag geëvalueerd wordt. De ouders werden telefonisch verwittigd.

De bubbels van de kleuter- en basisschool waartoe de vier kinderen behoren, werden gesloten tot 30 juni. Overeenkomstig de voorschriften van de Franse Gemeenschap moeten de leerlingen van de vier betrokken bubbels gedurende twee weken thuis blijven.

De coördinerende huisarts van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd op de hoogte gebracht, zodat hij de nodige traceerprocedures kan laten uitvoeren. De crèche werd ook tijdelijk gesloten omdat ze veel broers en zussen van leerlingen van de gemeenteschool opvangt. Woensdag is er geen opvang, maar de kwestie wordt bekeken voor donderdag en vrijdag.