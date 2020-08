Franstalige evenementensector roept op tot manifestatie in Brussel op 5 september JMBB

24 augustus 2020

08u46 0 Brussel Organisatoren van festivals, uitbaters van night clubs, en andere spelers uit de Franstalige evenementensector roepen op om op zaterdag 5 september te gaan manifesteren op het Poelaertplein, aan de trappen van het Justitiepaleis in Brussel.

De evenementensector voelt zich voortdurend vergeten bij de coronamaatregelen, klinkt het. Daarom wil de sector nu “de straten op om haar rechten weer op te eisen”. De initiatiefnemers achter de manifestatie klagen het gebrek aan reële hulp aan, net als het uitblijven van enige concrete vooruitzichten wat betreft de hervatting van hun activiteiten. “We hebben geen salaris, en dreigen niet alleen op faillissementen af te stevenen, maar ook op een financiële crisis, een depressie, een volledige in vraagstelling van ons hele leven”, leggen de actievoerders uit. Nergens is de druk op de evenementensector zo hoog als in België, stellen de organisatoren. De sector wijst erop dat het tijd is om de evenementen te doen “herleven”, met toepassing van de “noodzakelijke hygiënische voorschriften”.

Onder de initiatiefnemers zijn (voorlopig) vooral Franstalige spelers als de festivals Dour en Les Ardentes terug te vinden, de Brusselse nachttempel Fuse, en ook een heel aantal cafés en evenementenorganisatoren.