Franse kunstenaar binnenkort in Brussel te zien met tentoonstelling over... openbare urinoirs JMBB

08 september 2020

09u46 0 Brussel Urinoirs en Brussel, het is een onafscheidelijk duo. Het mag dan ook niet verbazen dat er in de hoofdstad vanaf volgende week een tentoonstelling loopt die het verhaal van openbare toiletten vertelt.

LaVallée in Molenbeek is tussen 18 september en 3 oktober het nieuwe thuis van de tentoonstelling ‘Les Tasses - De Urinoirs’ van de Franse kunstenaar Marc Martin. In de expo combineert Martin vintagefoto’s van veelal anonieme fotografen met een fotoreeks die hij zelf creëerde. Voor die fotoserie kampeerde hij in het metrostation Palais-Royal bij de urinoirs, die daar evenwel niet in gebruik zijn. De tentoonstelling gaat ook in op de madames pipi, de (vaak oudere) vrouwen die in ruil voor een cent openbare toiletten schoon houden.

In 1845 zagen de eerste openbare urinoirs in Brussel het licht.