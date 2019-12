Foutparkeerders hinderen brandweer bij brand in Sint-Joost-Ten-Node SHVM

07 december 2019

17u20 0 Brussel Een colonne van de Brusselse brandweer is zaterdagmiddag afgezakt naar een woningbrand. Bij aankomst konden de brandweerlieden de hulpvoertuigen niet naar behoren opstellen door twee slecht geparkeerde wagens. Bij de brand zelf vielen geen gewonden.

Het incident vond plaats in de Overvloedstraat in Sint-Joost-Ten-Node. De brandweer kwam er om 15.20 uur ter plaatse voor een brand in een gebouw met een te koop staande handelszaak. De brand woedde op het gelijkvloers en het eerste verdiep, waar een hevige rookontwikkeling plaatsvond en een uitgang zocht langs het raam.

Ter plaatse kon de brandweer niet meteen aan de slag aangezien twee wagens, die fout geparkeerd stonden, de opstelling van de hulpvoertuigen hinderden. De politie kon de eigenaars van de wagens identificeren. Die laatsten werden vervolgens geverbaliseerd. “Gelukkig was er niemand aanwezig in het gebouw”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Een kamer brandde volledig uit.

Volgens Derieuw zou het gaan om een accidentele oorzaak. Sibelga kwam ter plaatse, alsook 21 brandweermannen- en vrouwen en de MUG van het Militair Hospitaal.