Foutje in gemeenteblad: Schaarbeekse loketten sluiten wat vaker door “concentratieverlies” van ambtenaren JCV

17 januari 2020

17u14 2 Brussel Opvallende mededeling in het huidige nummer van het gemeenteblad Schaarbeek Info deze maand. De loketten zullen voortaan op donderdag sluiten tussen 13 en 15 uur omdat de lange uren leiden tot “concentratieverlies” bij de ambtenaren. Een ongelukkige fout die in het gemeenteblad sloop, zegt de bevoegde schepen.

De loketten van de burgerlijke stand op het Schaarbeekse gemeentehuis zullen op donderdag voortaan gesloten zijn tussen 13 en 15 uur. Tot nu toe waren deze doorlopend geopend tot 19 uur. Net als vele andere gemeenten heeft Schaarbeek een dag per week waarbij de loketten later geopend zijn.

De reden voor de extra sluitingsuren is echter opvallend. In het gemeenteblad Schaarbeek Info staat letterlijk te lezen dat “deze uren van non-stop dienstverlening leiden tot een concentratieverlies bij de ambtenaren”.

Schepen van Burgerlijke Stand Sadik Köksal (DéFI) verslikte zich even in zijn koffie toen hij het artikel las. “Dat is helemaal niet juist”, zegt hij. “In een interne nota stond dat de ambtenaren wel last hadden van het rumoer in de lokettenzaal. Die ligt in ons beschermd gebouw en heeft heel veel echo. Maar dat is zeker niet de reden waarom we de sluiting doorvoeren.”

Werklast

De ambtenaren aan de loketten hebben te maken met een grote toeloop. “We komen er niet meer toe om de dossiers af te werken”, zegt Köksal. “En de wachttijden lopen op. Je mag niet vergeten dat wij de zesde gemeente van België zijn, met bovendien heel veel mensen uit Europa en daarbuiten die zich willen vestigen. Dat zijn zware dossiers om af te handelen. Mensen hebben ook weinig aan een loket waar ze terechtkunnen, maar waarna hun zaak of vraag aansleept.’

De gemeente bereidt zich daarom voor om op een andere manier te gaan werken. “We denken aan een systeem met afspraken”, zegt Köksal. “Zo hoeven de mensen ook niet meer een uur in de wachtrij te staan.”