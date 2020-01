Foutgeparkeerde wagen hindert brandweer bij interventie: brandweerlieden moeten te voet verder SHVM

20 januari 2020

14u37 0 Schaarbeek In de Josaphatstraat in Schaarbeek zijn enkele brandweerlieden te voet naar een brand moeten stappen aangezien een wagen fout geparkeerd stond. De brand vond plaats in de l’Olivierstraat. Volgens de politiezone Brussel-Noord staat de straat gekend voor haar foutparkeerders.

Twee hulpcolonnes van de Brusselse brandweer zakten gisteren af naar de l’Olivierstraat in Schaarbeek nadat ze melding kregen van een brand. Eens aangekomen in de Josaphatstraat, zagen enkele brandweerlieden van het tweede brandweervoertuig zich genoodzaakt om hun interventie te voet verder te zetten aangezien een foutgeparkeerde wagen de weg blokkeerde. “Gelukkig ging het om een kleine brand en vielen er geen gewonden”, zegt Walter Derieuw van de brandweer. De wagen werd getakeld door de politie. Die laatste stelde tevens een PV op en ook de takelkosten zijn voor de rekening van de eigenaar.

Mensenlevens

Het is niet de eerste keer dat foutparkeerders de weg voor de brandweer blokkeren in de Josaphatstraat. In oktober hinderden meerdere foutparkeerders enkele colonnes, waaronder een ladderwagen, het voornaamste middel om mensen te evacueren. “Mensenlevens staan op het spel als hulpverleners hun werk niet kunnen doen. Gemeenten moeten dus de nodige maatregelen treffen om dergelijke situaties te vermijden”, reageerde staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels) toen.

“In deze straat heerst er inderdaad een probleem van foutparkeren”, zegt politiewoordvoerster Audrey Dereymaeker. “Het is dan ook een van onze ‘hotspots’. Onze agenten hebben al een heleboel PV’s uitgedeeld en er wordt vaak gepatrouilleerd, maar helaas hebben we niet de middelen om permanent een agent in te schakelen in de straat.”