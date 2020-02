Foutgeparkeerde voertuigen hinderen brandweer tijdens interventie: “Bij een brand is iedere minuut van belang” SHVM

14 februari 2020

12u11 0 Anderlecht De Brusselse brandweer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgerukt voor een buitenbrand op het Alphonse Lemmensplein in Anderlecht. De interventie verliep niet naar behoren aangezien de brandweer opnieuw gehinderd werd door enkele foutgeparkeerde wagens. “Gezien het in de oudere stadswijken al moeilijk manoeuvreren is met de interventievoertuigen, verzoekt Brandweer Brussel, met aandrang, de wegcode na te leven”, klinkt het.

Om iets over middernacht stuurde de brandweer een autopomp uit voor een buitenbrand. Bij aankomst stelde de brandweer vast dat er allerlei voorwerpen in brand stonden en dat een groot gedeelte van de achtergevel van een woning bedreigd werd door de vlammen. Daarop werd onmiddellijk versterking gevraagd.

Bovendien was er nog sprake van bewoners die nog in het pand, dat drie verdiepingen met verschillende appartementen telde, aanwezig waren. Twee autoladders werden in versterking gestuurd maar hadden heel wat moeite om ter plaatse te geraken door een aantal voertuigen die in de Habermanstraat fout geparkeerd stonden, onder meer op het trottoir.

“Gelukkig hadden alle bewoners reeds hun woning kunnen verlaten en zijn er geen gewonden te betreuren”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “De brand was snel onder controle en de achtergevel werd langdurig gekoeld. De muren zijn slechts licht beschadigd en de structuur van het gebouw werd niet geraakt. De oorzaak van de brand is momenteel onbekend. De bewoners hebben hun woning terug kunnen vervoegen.”

Iedere minuut van belang

“Gezien het in de oudere stadswijken al moeilijk manoeuvreren is met de interventievoertuigen, verzoekt Brandweer Brussel, met aandrang, de wegcode na te leven”, meldt Derieuw. “Bij een brand is iedere minuut van belang. De hulpdiensten zijn misschien onderweg naar de school van uw kinderen of naar het rusthuis waar uw ouders verblijven!”

De agenten van de politiezone Brussel-Zuid hebben het nodige gedaan voor wat betreft de slecht geparkeerde voertuigen.