Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) blijft strijd tegen leegstand voeren: “We ontdekken elke dag nieuwe gebouwen die leeg staan” JMBB

09 juli 2020

17u09 0 Brussel De leegstand in Brussel blijft een schrijnend probleem, zegt Brussels parlementslid en VGC-voorzitter Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a). Hij blaast nu nieuw leven in zijn De leegstand in Brussel blijft een schrijnend probleem, zegt Brussels parlementslid en VGC-voorzitter Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a). Hij blaast nu nieuw leven in zijn meldpunt voor leegstand, waarvoor hij op de Brusselaar rekent. “De situatie beweegt amper.”

Ahidar benadrukt de urgentie van de problematiek. “We moeten de leegstand echt sneller en kordater aanpakken. Ik zeg niet dat er niets gebeurt vanuit de overheid, maar veel gebouwen zijn slordig en in slechte staat of staan gewoonweg leeg. We ontdekken elke dag nieuwe gebouwen die leeg staan. Meer dan 40.000 mensen wachten op een sociale woning en tegelijkertijd staan er 15.000 à 20.000 woningen leeg. En dan heb je het verhaal van de stijgende woonprijzen nog. Dit is een schandalige situatie.”

De huidige gewestcel die leegstand opspoort en vervolgens eigenaars verwittigt en beboet zolang het gebouw niet opnieuw operationeel wordt, werkt volgens Ahidar niet snel en grondig genoeg. “Eigenaars zoeken nog te vaak naar excuses om de nodige renovatiewerken niet uit te voeren waardoor het gebouw onbruikbaar blijft en dus leegstaat,” zegt Ahidar. Bovendien kampt de dienst die leegstand opspoort met een personeelstekort. Om dat opsporingsproces te versnellen, roept Ahidar op aan de Brusselaar om zelf leegstaande gebouwen te melden.