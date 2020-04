Fotografe Sophie Lenoir maakt deurportretten aan huis: “Je ziet veel verbondenheid in de wijken” JCV

24 april 2020

16u16 0 Brussel De coronacrisis mag dan niet het ideale moment lijken om een familieportret te maken, maar het concept slaat wel aan. De Brusselse fotografe Sophie Lenoir lanceerde een oproep om mensen aan hun voordeur op de gevoelige plaat vast te leggen en krijgt daar nu volop respons op.

Het concept van Sophie Lenoir is kinderlijk eenvoudig. Je geeft gewoon je adres en contactgegevens door en dan komt zij langs om een foto van jezelf of je gezin aan je woning te nemen. “Ik bel aan bij de mensen, maar ik hou wel anderhalve meter afstand natuurlijk”, zegt ze. “Veel mensen vragen nadien of ze naar de foto mogen kijken op het schermpje van mijn camera, maar ze hebben snel door dat dat niet kan (lacht). Het wordt in spanning afwachten tot ze de foto via mail ontvangen.”

Lenoir lanceerde haar uitnodiging voor deurportretten via sociale media. “Ik ben begonnen in mijn eigen buurt in Laken en Jette”, zegt ze. “Nu slaat het volop aan in Schaarbeek. Daar heb ik al minstens vijf rondes met telkens 20 verschillende adressen gepland. Het zal een uitdaging worden om dat telkens op één avond rond te krijgen. Voor de mensen zelf is het een aandenken aan een heel uitzonderlijke periode, en een leuke gelegenheid om een mooie familiefoto te laten nemen. De mensen zijn in ieder geval enthousiast. Ik word vaak begroet met een fles wijn of een bloemetje.”

Mozaïek

Normaal gezien werkt Lenoir als fotografe, maar dat is nu opgedroogd. “Door de crisis zijn alle evenementen die ik normaal fotografeer, zoals trouwfeesten en conferenties, uitgesteld of geannuleerd”, zegt ze. “In het begin van de lockdown maakte ik voornamelijk beelden van de lege hoofdstad, die er nu heel bizar uitziet. Die foto’s verschenen al op mijn website ‘Everything Brussels’ waar ik als blogger mijn favoriete plekjes deel.”

Dat is nu vervangen door het nieuwe project, dat duidelijk aanslaat. “Ondertussen heb ik mijn handen vol met dit deurportretten-project”, zegt Lenoir. “Financieel brengt het niets op, want ik doe het gratis, maar ik vind het wel een heel interessant project en ik ontmoet veel nieuwe mensen uit mijn buurt. Je zou denken dat iedereen geïsoleerd zit in zijn eigen kot, maar toch merk je dat er net heel veel verbondenheid is binnen de wijken. Ik vind dat mijn fotoreeks dat goed weergeeft. Een alleenstaand portret is heel simpel. Het doet een beetje denken aan de portretten van vroeger. Maar als je die allemaal naast mekaar legt, vormen ze net als mozaïekstukjes een mooi samenhorend geheel dat de huidige situatie op een bijzonder persoonlijke manier weergeeft.”

“Of ik hier verder mee wil gaan? Het lijkt me wel interessant om er later een expo over te maken, al zijn er voorlopig nog geen concrete plannen. Ik werd wel al gecontacteerd door organisaties uit Laken en Schaarbeek.”