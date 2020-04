Fotograaf brengt verleden van Brussel tot leven op Instagram: “Stad is door de eeuwen heen grondig hertekend” JCV

02 april 2020

13u13 0 Brussel Wie wat afleiding zoekt en een liefhebber is van het verleden van Brussel, haast zich best naar Instagram. Op de pagina ‘Oldbrussels’ verzamelt fotograaf Maxim Van den Bossche allerlei oude kiekjes van de hoofdstad. “Het is begonnen als een hobby, maar gaandeweg wilde ik de beelden ook delen met anderen mensen”, zegt hij.

Het account ‘oldbrussels’ bevat honderden fascinerende beelden van de hoofdstad. Foto’s van de Kunstberg toen die nog meer leek op een park, of van de Vismarkt toen er nog effectief schepen aanmeerden in het centrum van Brussel. Fotograaf Maxim Van den Bossche zit ondertussen al bijna 900 foto’s ver in zijn ontdekkingstocht van het oude Brussel.

“Ik verzamelde al foto’s van Brussel in het verleden en enkele jaren geleden ben ik op de Instagramtrein gesprongen”, zegt de fotograaf. “Veel beelden haal ik via bibliotheken, tot de Library of Congress in de VS toe. Maar ik koop er ook op rommelmarkten of ik krijg er via volgers. Iedereen mag bijdragen aan de pagina. Ik ben immers geen historicus, dus correcties zijn altijd welkom.”

Ik wil hiermee op een laagdrempelige manier de geschiedenis van de stad meegeven Maxim Van den Bossche, fotograaf

Met zijn account springt Van den Bossche wel uit de gewoonlijke Instagram-band. “Ik zag heel veel zogenaamde influencers die allemaal hetzelfde doen”, zegt hij. “Daarom probeer ik het wat origineler aan te pakken. Zo probeer ik bijvoorbeeld clichébeelden van de Grote Markt te vermijden.”

Litteken

De foto’s bieden een fascinerende blik op een stad die geweest is. “Bij elke foto geef ik ook wat context”, zegt Van den Bossche. “De bedoeling is om op een laagdrempelige manier de geschiedenis van de stad mee te geven. Zo zie je dat de stad door de eeuwen heen grondig hertekend is. Kijk maar naar de aanleg van de Noord-Zuidverbinding. Dat litteken zie je nog altijd door Brussel lopen. Al zie je ook dat andere littekens in de stad na verloop van tijd wat vervagen.”

De pagina van Van den Bossche biedt uitstekende afleiding tijdens de coronacrisis. Ook als stadsfotograaf zorgt een lege stad voor een uitdaging. “Het is misschien wat cru gesteld, maar dit is ook een unieke kans om een lege stad te fotograferen”, zegt hij. “Op mijn andere pagina ‘Maximphotoquest’ breng ik beelden van de stad vandaag. In de Beenhouwersstraat bijvoorbeeld heb je nog echt de middeleeuwse sfeer van Brussel, maar dat is heel moeilijk weer te geven omdat die normaal gezien vol toeristen loopt. Vandaag kan je echter met je fototoestel naar bijvoorbeeld de Koningsgalerij lopen en die helemaal voor jezelf hebben.”