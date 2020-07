Foornijveraars: “We zitten al vijftien maanden zonder inkomen, de overheid vergeet ons” mvdb

28 juli 2020

10u07

Bron: Terzake 12 Brussel De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) heeft per tweet bekendgemaakt dat De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) heeft per tweet bekendgemaakt dat de Zuidfoor niet door kan gaan . Woordvoerder van de foorkramers Jean-François Vlasselaerts spreekt in een reactie op ‘Terzake’ van een zware teleurstelling.

“De gezondheid van de mensen primeert, maar we stellen vast dat de winkelstraten open blijven, net zoals cafés en restaurants, zelfs cinema’s. Een kermis met 180 attracties openhouden voor maximum 200 mensen (het nieuwe maximumaantal mensen toegelaten voor een buitenactiviteit, red.) kan nooit rendabel zijn.”

De foornijveraars hadden alle attracties al opgebouwd, met barrières, handgels en mondmaskers de nodige veiligheidsvoorzieningen getroffen, en stonden klaar om open te gaan. Vlasselaerts sprak ‘Terzake’ toe vanaf het reuzenrad. De kosten om zulke attractie op te bouwen bedragen alleen al makkelijk 25.000 euro, los van de standgelden, elektriciteit en latere personeelskosten.

De foorkramers willen hun opbouwkosten terugbetaald zien. “We voelen ons sinds de coronacrisis compleet vergeten door de overheid. Over de kermissector wordt gewoon niet gesproken. We zijn al maanden niet open. Nu de Zuidfoor niet opent, is de kans groot dat ook latere kermissen niet door zullen gaan. Iedereen kijkt naar deze kermis, dewelke de grootste van het land is. We zitten straks vijftien maanden zonder inkomen. We willen met de verschillende overheden rond de tafel gaan zitten voor steunmaatregelen. Anders is het einde verhaal.”

