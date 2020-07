Foorkramersstoet trekt door Brussel, politie waarschuwt voor verkeershinder Stephanie Romans

31 juli 2020

08u57 64 Brussel Een stoet van een vierhonderdtal vrachtwagens is zojuist vertrokken van de Heizelparking richting het centrum. Ze protesteren tegen de schrapping van de vele kermissen, na de verstrenging van de coronaregels. De politie verwacht verkeershinder en raadt automobilisten aan de omgeving van de route te vermijden.



De forains maken een lange tocht worden die begint op de Houba de Strooperlaan, nadien de Kunstenaarsstraat en de Koninklijk Parklaan aandoet om dan via het Jules de Troozsquare en de Willebroekkaai naar de kleine Brusselse ring te trekken. Daar eindigen ze op de Koning Albert II-laan en de Simon Bolivarlaan om dan uiteindelijk om ten laatste 15 uur terug te keren naar het vertrekpunt op Parking C.

De organisatoren verwachten tussen de 400 à 500 deelnemers. “De kermis dat is plezier en dat beeld willen we ook behouden tijdens deze betoging”, zegt de jonge foorkramer en organisator Jim Bodet. “Het is nog maar het derde jaar dat ik een kermisattractie uitbaat en dat is een grote investering voor me. Andere jongeren zoals ik hebben geïnvesteerd in hun attracties, maar mogen nu niet uitbaten, ondanks de hygiëneprotocollen die werden opgezet door de vakbonden.”