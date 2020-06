Foorkramers Zuidfoor zitten met handen in het haar: “Alsof men ons vergeten is” Jelle Couder

04 juni 2020

17u42 20 Brussel Komt er deze zomer een Zuidfoor of niet? De nationale veiligheidsraad van woensdag bracht niet veel extra duidelijkheid, tot wanhoop van de foorkramers. “Het is onbegrijpelijk dat de regering geen extra uitleg geeft en voor duidelijkheid zorgt”, zegt Patrick de Corte van de foorkramers.

De Nationale Veiligheidsraad deelde woensdag mee dat het nog tot 1 augustus zal duren voordat de kermissen worden opgestart. Massa-evenementen blijven echter nog heel de zomervakantie verboden. “Het is dus de vraag waar de Zuidfoor valt”, zegt Patrick de Corte van de vereniging van foorkramers van de Zuidfoor. “Zijn we een kermis of een massa-evenement? Wij hopen nog steeds dat we op 1 augustus kunnen starten met de foor en ook de stad Brussel steunt ons daarin. Ik heb al met burgemeester Philippe Close (PS) en schepen van Economie Fabian Maingain (Défi) aan tafel gezeten en zij zijn ons goedgezind. Maar de beslissingen worden hogerop genomen.”

De markten zijn open, terwijl die hetzelfde model hanteren als wij, en de pretparken mogen ook open. Onze mensen zijn heel boos dat zij niet mogen heropenen. We kunnen echter niet anders dan blijven praten en onderhandelen. Het zou wel al helpen moest iemand ons kunnen uitleggen waarom wij niet open mogen? Patrick de Corte van de vereniging van foorkramers van de Zuidfoor

En het is daar dat de onvrede van de foorkramers zich op richt. “Het lijkt alsof ze ons vergeten zijn”, zegt de Corte. “Het gaat niet alleen om de Zuidfoor, maar ook om de kleine kermissen. De markten zijn open, terwijl die hetzelfde model hanteren als wij, en de pretparken mogen ook open. Onze mensen zijn heel boos dat zij niet mogen heropenen. We kunnen echter niet anders dan blijven praten en onderhandelen. Het zou wel al helpen moest iemand ons kunnen uitleggen waarom wij niet open mogen?”

“Onrust is groot”

Een schrapping van de Zuidfoor zou dan ook een extra opdoffer voor de sector betekenen. “Het is de grootste kermis van het land dus dat betekent veel omzet voor ons”, zegt de Corte. “We zijn het jaar begonnen met carnaval in Aalst, dat helemaal in het water viel door het slechte weer. Kort daarna was het dan helemaal gedaan door de coronacrisis. Je kan al wel eens slecht weer hebben op een kermis, maar op het einde van het jaar maakt dat weinig verschil op je inkomsten. Dit hebben we echter nog nooit gezien. Veel mensen hebben grote investeringen gedaan voor dit jaar. De onrust bij mijn collega’s is groot, veel van hen zijn aan het eind van hun Latijn.”

De Corte blijft dan ook hopen dat op 1 augustus de Zuidfoor toch kan starten, ook al is dat pas bijna twee weken na de geplande start op 18 juli. “De veiligheid van de bevolking gaat uiteraard voor, maar het overleven van de foorkramers is toch ook belangrijk”, zegt de Corte. “Van corona kan je sterven, maar van de honger ook.”