Foorkramers willen betogen in Brussel: “Snel steunmaatregelen, anders gaat de sector failliet” Stephanie Romans

29 juli 2020

20u24 0 Brussel Foorkramers roepen op sociale media op om vrijdag naar Brussel te komen om te betogen tegen de afgelasting van hun kermissen. Nadat de Zuidfoor in Brussel op het laatste moment niet kon doorgaan, schrappen ook veel kleinere gemeenten hun kermis. “We voelen ons een vergeten sector.”

Met pijn in het hart én in hun portemonnee vertrekken de foorkramers stilaan van het terrein waar de kermis normaal gesproken dit weekend zou starten. Het kan niet. Door corona. De foorkramers begrijpen het drie dagen na de persconferentie van premier Sophie Wilmès (MR) nog steeds niet. Waarom is een kermis nu zo anders dan een markt?

Terwijl gewone markten op dorpspleinen mogen doorgaan, gelast de ene na de andere gemeente de kermis - of die nu groot of klein zijn - af. “We hebben nochtans bewezen dat kermissen veilig kunnen”, zegt Viviane Peeters van de beroepsfederatie van kermisexploitanten Hand in Hand. “De foorkramers zijn bezorgd om veiligheid en passen hun attracties aan om aan de regels te voldoen. Wij moeten zelf de hele dag op de kermis staan. Het gaat dus ook over onze eigen gezondheid. We willen als foorkramers enkel plezier brengen. En volgens ons kan dat op een verantwoorde manier.”

Sommigen hebben leningen lopen van wel 100.000 omdat ze betere en leukere attracties willen bieden. Die moeten ze ooit afbetalen. Viviane Peeters, beroepsfederatie

Failliet

Woensdag hebben de vier bonden die samen zo'n 900 foorreizigers vertegenwoordigen lang vergaderd over hoe het nu verder moet met de sector. “We willen vooral snel duidelijkheid over steunmaatregelen. En die is er nog altijd niet. Het overbruggingskrediet loopt maar tot september. Wat erna?”

De toekomst van de foorkramers is onduidelijk. “Als er niets gebeurt, zullen er veel faillissementen volgen. Er zijn foorkramers die grote investering hebben gedaan. Sommigen hebben leningen lopen van wel 100.000 omdat ze betere en leukere attracties willen bieden. Die moeten ze ooit afbetalen. Anderen hebben duizenden euro’s gespendeerd aan de opbouw van de Zuidfoor.”

Frustratie

Geen wonder dus dat de foorreizigers gefrustreerd zijn. Er gaan zelfs stemmen op om vrijdag en masse naar Brussel af te zakken om te komen betogen. De vier bonden steunen die actie niet formeel, maar er is wel begrip voor. “Wij sluiten ons als federatie niet aan omdat we een goede relatie willen houden met de politiek. “De brieven naar alle bevoegde ministers zijn de deur uit. We hopen onze leden snel garanties te kunnen geven", zegt Peeters.

Over de betoging in Brussel is nog veel onduidelijkheid. “We hebben erop aangedrongen dat het een stil protest wordt", zegt Peeters. De Brusselse politie laat weten dat er nog geen aanvraag is binnengekomen voor een betoging.