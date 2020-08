Foorkramers vechten maximumcapaciteit van 200 personen aan voor Raad van State Wouter Hertogs

17 augustus 2020

13u27 0 Brussel De kermisbonden van ons land trekken naar de Raad van State om de maximumcapaciteit van tweehonderd bezoekers, een coronamaatregel, aan te vechten.

“In een democratische wereld waar iedereen gelijk voor de wet zou moeten zijn, valt het ons zwaar dat de kermiswereld anders en slechter wordt behandeld dan pretparken, markten en binnenspeeltuinen. Amper tweehonderd mensen worden op een kermis toegelaten, ongeacht of het over een kermis van vijf of tweehonderd attracties gaat”, aldus Stijn Verbist, advocaat van de foorkramers.

Broodroof

De foorkramers spreken van “discriminatie” en klagen dat de situatie “onhoudbaar” is geworden, omdat ze sinds maart amper of geen inkomsten hebben. “Op ieder kabinet worden wij begrepen en voelen ze onze bekommernissen aan, maar het blijft telkens bij een schouderklopje.”

Alle kermisbonden trekken daarom dus samen naar de Raad van State, “om deze manifestatie van ongelijkheid en onrechtvaardigheid aan te klagen”. “Als dat niet lukt wordt het jaar 2020 een onherstelbare ramp die velen onder ons niet te boven zullen komen, financieel niet en moreel niet. De Raad van State is onze laatste strohalm”, besluiten ze.

Eerder bedankten de meeste kermiskramers voor een spreiding over heel het grondgebied van Brussel-Stad, nu de Zuidfoor vanwege het coronavirus niet doorgaat.