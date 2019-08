Foorkramers tevreden over Zuidfoor, maar toch heerst er ook onzekerheid, want: “Waar moeten we volgend jaar naartoe?” JCV

18 augustus 2019

20u22 1 Brussel De Zuidfoor heeft zondag opnieuw een goed jaar afsloten. Volgens de foorkramers zijn er iets meer bezoekers geweest dan de 1,5 miljoen mensen die vorig jaar opdaagden. Ze houden echter hun hart vast voor de editie van volgend jaar, die misschien niet langer op de Zuidlaan doorgaat.

De Zuidfoor heeft voor de foorkramers een goed jaar achter de rug, ondanks het extreme weer. “Het ziet ernaar uit dat we iets meer bezoekers hebben dan vorig jaar”, zegt voorzitter van de foorkramerscommissie, Patrick de Corte. “Natuurlijk was het weer het laatste weekend niet ideaal en het is ook heel warm geweest. Toch mogen we niet klagen. De organisatie verliep goed en er waren geen grote incidenten.”

Een uitzondering: op de nationale feestdag werd een 39-jarige man opgepakt nadat hij een tiener betast zou hebben. Voor de rest wist de politie inderdaad geen grote ongeregeldheden te melden.

Toeristen

Zondag was het in ieder geval over de koppen lopen op de Zuidfoor. Vorige zomer kwamen er 1,5 miljoen mensen af op de kermis. Voor het officiële bezoekersaantal van dit jaar is het wachten op de officiële communicatie van de Stad Brussel.

De Corte ziet ook dat de Zuidfoor meer en meer publiek trekt van buiten Brussel. “Een vijfde van onze bezoekers zijn toeristen dit jaar”, zegt hij. “Dat is erg belangrijk om te weten en om in de toekomst onze promotie aan te passen. Natuurlijk zien we ook veel mensen uit Vlaanderen en Wallonië. Het is goed dat zij ook de weg naar de foor vinden.”

Verhuis

Voor 2020 is De Corte toch wat ongerust. Op en rond de locatie van de foor staan immers grote werken gepland, onder meer aan de metro. “Ik hoop dat de stad ons laat terugkeren als die gedaan zijn”, zegt hij. “Die werken zouden zeven jaar duren. Een alternatief is dan de esplanade aan het Atomium. Maar het is natuurlijk niet zeker of we daarna weer terug naar de Zuidlaan kunnen.”

Over de verplaatsing van de foor is echter nog niet alles in kannen en kruiken. “De prioriteit is om de Zuidfoor op zijn huidige plaats te behouden”, klinkt het op het kabinet van Schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI). De werken verlopen in verschillende fases en voor elk daarvan moet er een oplossing gezocht worden.

Nieuw metrostation

In 2020 beginnen de werken aan het nieuwe metrostation Toots Tielemans. De Poincarélaan, de Zuidlaan en de Stalingradlaan zullen daarvoor opengebroken worden. Dat betekent dat de Zuidfoor mogelijk moet verhuizen omdat ze door de werken in twee zal worden gekapt. Daardoor zou een deel van de grote attracties op de kermis niet langer opgesteld kunnen worden.

Het nieuwe metrostation Toots Tielemans moet af zijn in 2024. Tot 2027 wordt er dan nog gewerkt aan een opknapbeurt van metrostation Lemonnier, met nieuwe tunnels naar het Zuidstation en metro Tielemans.