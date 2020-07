Foorkramers ontevreden over lastminute afgelasting Zuidfoor: “Mogelijk volgen acties” Stephanie Romans

28 juli 2020

15u47 0 Brussel Het overleg tussen de stad Brussel en de foorkramers verandert niets aan de beslissing van de stad: de Zuidfoor gaat dit jaar niet door. Over financiële compensatie is nog niets beslist. De foorkramers beraden zich over acties.

De foorkramers zijn pas begonnen met opbouwen van de Zuidfoor, maar mogen na de Veiligheidsraad van maandagavond beginnen afbreken. Philippe Close (PS) kondigde vlak na de aankondigingen van de nieuwe veiligheidsraad dat de populaire kermis alsnog niet kon doorgaan.

De foorkramers zijn het daar niet mee eens. Zij vinden het oneerlijk dat markten wel nog mogen doorgaan, maar de Zuidfoor niet. “We vragen van de eerste minister om te verduidelijken of de kermissen gezien worden als evenementen of niet”, zegt Dimitri Delforge, vakbondsafgevaardigde van de foorkramers.

“Nu de Zuidfoor geannuleerd wordt, worden alle kleinere kermissen ook geannuleerd. Dat is een catastrofe voor de sector. We vragen enkel om net zoals de markten op eenzelfde manier te blijven werken. Maar er is geen duidelijkheid”, vervolgt Delforge.

De ontevreden en teleurgestelde foorkramers willen nu de verduidelijking van de eerste minister afwachten. Nadien volgen er mogelijk acties. Ze vragen bovendien financiële compensatie. Ze hebben al geld uitgegeven voor de opbouw van de foor. Over de vergoeding wordt nog overlegd. “De foorkramers mogen zelf voorstellen doen over hoe ze vergoed willen worden”, zegt bevoegd schepen Fabian Maingain (MR).