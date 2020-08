Foorkramers krijgen zestien locaties verspreid over Brussel JMBB

08 augustus 2020

13u44 1 Brussel Na de afgelasting van de Zuidfoor doet de Stad Brussel een geste aan de getroffen foraîns: ze krijgen zestien locaties ter beschikking, verspreid over de hoofdstad.

Het gaat over zeven plaatsen binnen de vijfhoek, zes in Laken, en drie in de Europese wijk. De plaatsen mogen ingenomen worden door de foorkramers tussen 15 augustus en 15 september. De kermiscategorieën die in aanmerking komen voor de liteversie van de Zuidfoor zijn de volgende: draaimolen, cakewalk, schieten, loopattractie, vaardigheidsspel, spel, en kinderattractie.

Patrick De Corte reageert in Bruzz: “Dankzij die nieuwe toegeving zullen zo’n vijftig foorkramers toch nog iets aan deze zomer overhouden,” zegt hij. “De burgemeester en schepen Maingain hebben hard gewerkt om dit mogelijk te maken, en daar ben ik dankbaar voor.”