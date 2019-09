Food Waste Watchers geeft Brusselaars tips voor minder voedselverspilling SZM

09 september 2019

11u44 0 Brussel Een nieuw project dat ondersteund wordt door het Brussels Gewest bundelt tips op een website om voedselverspilling tegen te gaan. Food Waste Watchers biedt iedereen de mogelijkheid aan om hun voedselverbruik gratis te analyseren en om zo verspilling te verminderen.

Organisaties ‘Refresh Elsene’ en ‘Resilia Solutions’ hebben eind 2018 de handen in elkaar geslagen samen met grafisch ontwerper Romain Boitier en ‘Master Fridges’, die gespecialiseerd zijn in het optimale beheer van voedsel. Het doel is, met een subsidie van Leefmilieu Brussel, een duurzaam voedselbeleid te promoten. Zo ontstond Food Waste Watchers.

De website is een online hulpmiddel met allerlei tips om voedselverspilling thuis te verminderen. “We hebben allemaal onze eigen trucjes”, zegt Marcelline Bonneau van de organisatie aan La Capitale. “Maar een bepaalde tip werkt niet voor iedereen. Daarom willen we alle mogelijkheden op een website centraliseren.”

Food Waste Watchers werkt op basis van drie stappen verdeeld over vier weken. De eerste stap is om je voedselverspilling te wegen aan de hand van je vuilzakken en compost. Daarna vul je een vragenlijst in over wat de mogelijke redenen kunnen zijn van je voedselverspilling. Via de laatste stap krijg je dan individuele tips die jou persoonlijk zouden moeten helpen om minder voedsel in de vuilbak te gooien.