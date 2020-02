Food market Wolf ziet geslaagde start: “Zitten tot drie keer per dag vol” JCV

12 februari 2020

17u12 0 Brussel Twee maanden na de opening ziet Food Market Wolf op de Wolvengracht de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het concept slaat beter aan dan de initiatiefnemers hadden verwacht. “Zeker de Brusselaars hebben de weg naar hier gevonden.”

Wolf opende in december en combineert in de oude ASLK-gebouwen op de Wolvengracht 17 restaurants, een biomarkt en een microbrouwerij. De handelaars zijn alvast tevreden over hun zaak na twee maanden tijd. “Het is goed geslaagd, zeker omdat dit mijn eerste eigen zaak is”, zegt patissier Vincent Denis, die er de Desert Bar uitbaat. “Ik zie meer klanten dan ik had verwacht. Vooral ’s avonds nemen de klanten ook de tijd om een dessert te eten.”

Overrompeld

Ook de uitbaters van het hele concept zien Wolf beter doen dan ze hadden verwacht. “Op maandag, onze kalmste dag, zien we zo’n 1.000 bezoekers, terwijl dat in het weekend een veelvoud wordt”, zegt Sebastiaan Van de Voorde. “We hebben ongeveer 800 plaatsen en we zitten twee tot drie keer per dag vol. Ongeveer 60 procent van onze bezoekers komt ’s avonds. Wij zijn in ieder geval heel tevreden, zelfs een beetje overrompeld. Het is een grote operatie want hier werken 200 mensen. Het heeft dus even geduurd voor de kinderziektes verholpen waren. We hebben nu ook onze eigen app zodat mensen kunnen bestellen als ze aan tafel zitten. Zo worden de wachtrijen minder lang.”

Mensen van buiten Brussel

De bedoeling van Wolf was om zowel Brusselaars als pendelaars en toeristen aan te trekken. “Zeker de Brusselaars hebben de weg naar hier gevonden”, zegt Van de Voorde. “We bieden kwalitatief eten in een leuke omgeving en je ziet duidelijk dat zoiets aanslaat. We zien nu ook meer mensen van buiten Brussel. Het aantal toeristen blijft beperkt. We zitten dan ook net buiten het toeristische centrum en we hebben ook nog niet echt aan marketing gedaan voor hen.”