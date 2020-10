Fontainasplein wordt opgesmukt met ‘geluidskunstwerk’: “Het weerspiegelt de diversiteit van de wijk” JMBB

06 oktober 2020

17u34 0 Brussel Het heraangelegde Fontainasplein krijgt binnenkort een heus geluidskunstwerk.

Het Fontainasplein werd heraangelegd in het kader van de werken aan de voetgangerszone en kreeg er veel groen bij. Binnenkort zal er ook een geluidskunstwerk te zien - en horen - zijn op het plein.

Voor elk nieuw kunstwerk in de openbare ruimte gaat het schepencollege te raden bij haar Comité voor Stedelijke Kunst. Dit adviesorgaan adviseert en begeleidt ons bij dat de aankoop en installatie van kunstwerken in de stad. Voor het Fontainasplein stelde het CSK voor om met geluidskunst te werken, en een participatief proces op te zetten dat de basis en inspiratie moet worden van het kunstwerk.

Diversiteit

“Het Fontainasplein vervult een speciale rol in Brussel”, zegt schepen van Openbare Ruimte Ans Persoons (one.brussels-sp.a). “Het nieuwe plein ligt echt op het kruispunt van verschillende wijken, en trekt voorbijgangers met heel uiteenlopende profielen aan. Dat was voor het CSK een bijkomende reden om voor participatieve geluidskunst te kiezen. Een kunstwerk dat de diversiteit van de wijk weerspiegelt en die meerstemmigheid benadrukt zou een echte toegevoegde waarde zijn in dit deel van het vijfhoek. Een kunstwerk dat tot ontmoeting en verwondering kan leiden, en mee kan evolueren in de tijd.”

In een eerste fase zal een artistiek collectief dat zich bezighoudt met audiokunst worden aangesteld om de visievorming en participatie in goede banen te leiden. Na participatieve workshops moeten geluidsfragmenten uiteindelijk de basis leveren voor de tweede fase, waarin een artiest een fysiek werk zal creëren waarin de verzameling geluidsfragmenten is verwerkt.