Fonds Bikes in Brussels trekt geld uit voor nieuwe fietsparkings aan scholen JCV

15 april 2020

15u08 0 Brussel Het Fonds Bikes in Brussels gaat vier scholen en de gemeente Etterbeek steunen in de bouw van nieuwe fietsparkings. Dat maakt de Koning Boudewijnstichting, die het fonds beheert, bekend. Er wordt ruim 200.000 euro vrijgemaakt voor vier projecten die uitgewerkt worden als de coronacrisis achter de rug is.

Het doel van het Fonds Bikes in Brussels is om de fiets te promoten als favoriete verplaatsingsmiddel in de hoofdstad. Om die missie voort te zetten selecteerde het vier projecten voor fietsparkings, zodat de fietsers hun stalen ros met een gerust hart kunnen stallen.

Een eerste project in het gemeentepark in Anderlecht voorziet de bouw van twee fietsenstallingen met een capaciteit 48 plaatsen die zowel door bewoners als leerlingen gebruikt kunnen worden. Deze fietsparkings komen tegenover het Franstalige Institut Marie Immaculée en het Nederlandstalige Instituut Maria Onbevlekt te liggen. Het Fonds kent 77.793 euro toe aan dit project.

In Oudergem krijgt de Ecole Sainte Bernadette 46.317 euro voor een nieuw fietshok voor leerlingen en personeelsleden van het basis- en het middelbaar onderwijs. Dit project past binnen de uitbreiding van de school.

De Basisschool Koninklijk Atheneum Etterbeek krijgt op zijn beurt 7.250 euro voor een nieuwe fietsenstalling en een sensibilisatiecampagne waarbij VeloFixer op school fietsen leert repareren. Het Fonds Bikes in Brussel kent tenslotte 80.000 euro steun toe aan het project “Halt aan natte zadels” in de gemeente Etterbeek. Dankzij twaalf nieuwe fietsstallingen kan iedereen de fiets veilig op slot zetten en het hele jaar door op een droog zadel stappen.