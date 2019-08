Flowertime zet het stadhuis van Brussel letterlijk in de bloemen SZM

14 augustus 2019

14u22 0 Brussel Om de twee jaar organiseert de stad Brussel afwisselend met het Bloementapijt op de Grote Markt ook Flowertime in het stadhuis. Voor de opening van Flowertime woensdag om 13 uur was er alvast een lange file ongeduldige bezoekers aan het wachten.

Tot zondag 18 augustus kan je in 13 zalen van het stadhuis van Brussel een schouwspel van kleuren bewonderen. Het thema van de vierde editie van Flowertime, “A World of Floral Emotions” moet inspelen op de emoties van de Brusselaar of toerist via floristen uit de vier uithoeken van de wereld. Daarvoor werkt de stad Brussel samen met vzw Bloementapijt en Floraliën.

Dit jaar werden meer dan 30 artiesten met 13 verschillende nationaliteiten uitgekozen. Deze kregen vier dagen lang carte blanche om in een toegewezen zaal het stadhuis letterlijk te verbloemen. “Het is een uitgelezen kans om het stadhuis (opnieuw) te ontdekken”, zegt Delphine Houba, schepen van Cultuur en Toerisme en voorzitster van vzw Bloementapijt.

Floriste en keramiste Haruko Noda maakte een bloemenspel geïnspireerd op natuur en cultuur. Daarvoor gebruikte ze zelfgemaakte porseleinpotjes met daarop een plateautje dat doet denken aan kant, een knipoog naar Brugge en Gent omdat ze zelf uit Wetteren komt. De bloemen die ze gebruikte zijn rechtstreeks uit de natuur geplukt uit het Kasteel van Laarne. Daartussen zweven kleine porseleinen schelpjes die vlinders symboliseren en de link maken tussen het natuurlijke en het menselijke.

Anne Guns uit Asse werkte rond een brandend actueel thema. Ze werkte namelijk samen met Cyclo die haar 6 fietsen uitleenden en versierde die met bloemen. “Ik ben nogal groen geïnspireerd en mobiliteit komt vaak in het nieuws. Daarom wou ik met mijn bloemen de fiets promoten zodat ik misschien andere mensen aanzet om hun fiets in de bloemetjes te zetten.”

Een toegangsticket voor Flowertime kost 8 euro.