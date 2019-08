Flowertime boekt succes met meest internationale editie ooit JCV

18 augustus 2019

19u00 6 Brussel Het Brusselse Stadhuis kreeg sinds woensdag 20.000 mensen over de vloer voor Flowertime. Daarmee overtreft het evenement de verwachtingen van de organisatie.

Flowertime wordt sinds 2013 afwisselend georganiseerd met het traditionele bloementapijt op de Grote Markt. “We merken dat het evenement er bij zijn vierde editie echt staat”, zegt Karel Goethals van Flowertime. “We mikten oorspronkelijk op 15.000 bezoekers, dus we zijn meer dan tevreden. En het is vooral mooi om te zien hoe we hiermee op hetzelfde niveau zitten als het Bloementapijt vorig jaar. Wat ook meespeelt is dat het toerisme in Brussel opnieuw op volle toeren draait. Na de aanslagen zagen we ook met het bloementapijt een serieuze terugval, maar dat heeft zich hersteld.”

Dat zag Flowertime, met de vele extra bezoekers. “Het helpt natuurlijk dat we een dag langer open zijn”, zegt Goethals. “Maar veel mensen kozen door het slechte weer voor een activiteit onder een dak. Zo heeft de regen ons geholpen, dan zijn mensen minder geneigd om naar de zee te gaan bijvoorbeeld. Ten slotte was de tentoonstelling dit jaar van een uitzonderlijk hoog niveau , wat vooral de verdienste is van de deelnemende floristen en de Gentse Floraliën, die instonden voor de artistieke directie. Mond-tot-mondreclame en de sociale media hebben de rest van het werk gedaan.”

Het thema van de vierde editie van Flowertime was ‘A World of Floral Emotions’. Voor de inkleding stonden 30 artiesten uit 13 verschillende landen paraat. “Het was onze meest internationale editie tot nu toe”, zegt Goethals. “Een aantal stukken waren echt spectaculair en werden goed ontvangen door de bezoekers. Ik denk dat aan de stukken in de Trouwzaal en de Gothische zaal. In de Raadzaal stond dan weer een werk met een spiegel erachter, waardoor je de indruk kreeg in een heide te staan.”