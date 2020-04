Flatgebouw onbewoonbaar na brand in Laken SHVM

08 april 2020

11u05 0 Brussel In Laken heeft woensdagochtend een felle brand gewoed in een flatgebouw. Een bewoner van het pand werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Het gebouw werd voor tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

Rond 8 uur zakte de Brusselse brandweer af naar het Prins Leopoldplein in Laken. Daar woedde op dat moment een hevige brand in de trappenhal van een flatgebouw. Bij aankomst van de brandweer had een bewoner, een persoon met een handicap, zich verschanst op de binnenkoer van het gebouw. De persoon raakte niet gewond, maar werd ter controle naar het ziekenhuis vervoerd.

De brand richtte heel wat schade aan. De elektriciteits -en gastoevoer werd afgesloten, waardoor het gebouw tijdelijk onbewoonbaar is. De bewoners worden opgevangen door de gemeente.

De juiste oorzaak valt nog nader te bepalen. Naar alle waarschijnlijkheid is er geen sprake van kwaad opzet.