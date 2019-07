Flat onbewoonbaar na brand WHW

20 juli 2019

12u59 0 Brussel Een flatgebouw in de Snoekstraat in Elsene is onbewoonbaar verklaard na een brand. Daarbij vielen geen gewonden.

De brandweer werd omstreeks 00.55 uur verwittigd en zag zich bij aankomst geconfronteerd met een uitslaande brand in een kamer op de tweede verdieping, aan de voorzijde van het gebouw. In het appartement hingen rookmelders en het flatgebouw was uitgerust met een brandalarm en beide installaties hadden hun werk gedaan, zodat de bewoners het gebouw al verlaten hadden bij de aankomst van de brandweerlui.

Die begonnen meteen de brand te blussen via de voor- en achterzijde van het pand. Door de specifieke constructie van het gebouw, waarbij de appartementen betreden worden via het buitenterras, was er geen rookverspreiding naar de andere appartementen. Sommige bewoners werden wel onderzocht door de aanwezige MUG-arts maar mochten ter plaatse blijven.

Het getroffen appartement bleek na afloop van de brand onbewoonbaar. Eén kamer is volledig uitgebrand, en in de andere delen is er rook en roetschade. Het gezin dat er woonde, een moeder en haar twee kinderen, kregen opvang via familie en de politie.