Finale van Sound Track gaat op zoek naar beste Brusselse talent JCV

06 december 2019

11u20 0 Brussel Zaterdag kan je in de AB gaan kijken naar de Brusselse finale van Sound Track, een nieuw podium- en kansenparcours voor artiesten. Ze Brusselse bands strijden er om de eer en een plaats in een podium- en kansenparcours voor artiesten.

De voorrondes zijn ondertussen achter de rug en werden gespeeld in Zinnema, Jeugdhuis Tongeluk, VOLTA en Jeugdhuis De Schakel. Daaruit werden zes finalisten gepuurd: Coline & Toitoine, Forest Africa Danse Music Art, JAKOMO, Linca, M.CHUZI en PEGA. Zij nemen allemaal deel aan de de Brusselse finale op zaterdag 7 december in de Ancienne Belgique

De drie beste artiesten mogen naar huis met een plaats in Track 2020. Dat is een parcours op maat waarmee de artiesten talk van kansen krijgen: van persoonlijke professionele begeleiding, residenties in AB, opnametijd in professionele studio’s tot shows in een gloednieuw podiumcircuit van Vlaamse jeugdhuizen.

Wie wil komen kijken kan vanaf 16 uur terecht in de AB. Tickets kosten 10 euro. De volgorde van de bands wordt bepaald door loting en de winnaar wordt rond 22 uur bekend gemaakt.