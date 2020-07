Films van maker van oudste Belgische filmstudio exclusief te zien in Cinematek JMBB

03 juli 2020

14u35 0 Brussel Dat de naam Alfred Machin niet onmiddellijk een belletje doet rinkelen, is niet erg verwonderlijk. De Franse filmmaker zou meer dan honderd films op zijn conto hebben staan, maar daarvan hebben slechts een dertigtal de tand des tijds doorstaan. Een van die bewaarde films, ‘La Fille de Delft’, wordt morgen (4 juli) en volgende week (7 juli) vertoond in Cinematek, het Brusselse filmmuseum. Een andere langspeelfilm wordt online gedraaid.

Zoo

Onder impuls van de gebroeders Pathé, die de filmindustrie op verschillende manieren deden bloeien aan het begin van de vorige eeuw, wordt Alfred Machin in 1913 artistiek manager en regisseur van Belge Cinéma Film. In de context van die dochteronderneming van de gebroeders Pathé bouwt Machin een filmstudio op het domein Karreveld in Sint-Jans-Molenbeek. Vandaag wordt die studio gezien als de allereerste filmstudio van ons land en dus het officieuze startschot van onze nationale filmgeschiedenis. Naast een studio huisde Machin ook een zoo met exotische dieren nabij het Kasteel Karreveld. Veel van zijn films werden dan ook in Afrika opgenomen, met bijrollen voor wilde dieren.

Improvisatie

Tijdens de quarantainedagen lanceerde Cinematek een wekelijkse onlineafspraak voor een filmconcert: een vertoning van een stille film in combinatie met live-improvisatie op piano. Dat doet Cinematek volgende week donderdag (9 juli) nog een laatste keer over met een film van Machin, ‘Maudite soit la guerre’. Die film draait rond een dubbel liefdesverhaal tegen de achtergrond van de Groote Oorlog en wordt gezien als een van de kroonjuwelen van de Belgische cinema.

Via de site van Cinematek vind je alle info over de vertoningen van Machin en het zomeraanbod van het filmarchief.