Files richting Brussel door werken aan Leopold II-tunnel

27 april 2020

09u13

Bron: belga 0 Brussel Het is deze ochtend druk op de weg richting Brussel. Door de werken aan de Leopold II-tunnel is er vertraging. Je verliest zowat een halfuur, bevestigt Brussel Mobiliteit.

Door de coronamaatregelen moesten verschillende bouwplaatsen stilgelegd worden omdat er onvoldoende personeel ter beschikking was en omdat de werkmethodes aangepast moesten worden aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften. Dat was ook het geval voor de renovatie van de Leopold II-tunnel. Maar sinds gisterenavond is de renovatie van de tunnel op volle kracht hervat. De tunnel is in beide richtingen afgesloten, en dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. De Rogiertunnel richting Basiliek is teruggebracht op één rijstrook.

De eerste dag na de aanvang van grote werken moeten weggebruikers altijd wennen aan de nieuwe situatie, klinkt het bij Brussel Mobiliteit. Dat verklaart de files deze ochtend.



